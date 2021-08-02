Европейские туристы рассказали о шокирующих особенностях жизни в США

Путешественники из Европы поделились в соцсетях своими впечатлениями об американской культуре на сайте для туристов Constative, сообщает Daily Mail.

Один из пользователей удивился тому, что увидел женщину, насыпавшую сахар в стакан кока-колы. Другой путешественник был шокирован огромным количеством национальных флагов повсеместно. Еще один иностранец, живший в Бостоне, поделился историей о женщине, которая не могла позволить себе позвонить в скорую из-за отсутствия страховки, после того, как поездом ей оторвало ногу.

Так, пользователь RefreshingAC сообщает о том, что «находиться в помещении в США холоднее, нежели стоять голым на улице зимой». Очевидно, подчеркивая любовь американцев к кондиционерам.

Другой юзер был поражен огромными размерами всего в Америке по сравнению с его родной страной. «Меня до сих пор шокирует то, что переезд из Ньй-Йорка в Кливленд, Огайо занимает вдвое больше времени, чем путешествие по всей моей стране» — сообщает EmbCMurphy.

Ранее российские туристы жаловались на то, что в Нью-Йорке за время пандемии COVID-19 сильно возросло количество бездомных и увеличился уровень преступности.