В Казани загорелась квартира, где пятилетнего ребенка оставили в одиночестве

В Казани пожарные спасли ребенка из горящей квартиры — он был в помещении один, а пожарным позвонил прохожий, увидевший черный дым с улицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан.

«Взрослых дома не было, пожарные вскрывали дверь при помощи аварийно-спасательного инструмента. Происходило горение мебели и вещей в квартире на четвертом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома. Сотрудники пожарной охраны обнаружили в горящей квартире в зоне задымления пятилетнего мальчика, надели на него маску дыхательного аппарата на сжатом воздухе и вывели на улицу», — говорится в сообщении.

Где в это время находились родители мальчика, не уточняется.

Причина пожара неизвестна, ее установят сотрудники Государственного пожарного надзора.

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