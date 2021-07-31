В метро Москвы начали тестировать оплату проезда с помощью лица

На Филевской линии московского метро начали тестировать Face Pay, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

«Мы начинаем его тестирование — пока для 1000 человек. Постепенно подключим к тесту все линии и увеличим фокус-группу, и до конца года сервис будет доступен уже на всех станциях, как мы и обещали», — говорится в публикации.

Уточняется, что этим сервисом уже пользуются сотрудники метро, они совершили более 1 млн успешных проходов на станции.

Проход с помощью Face Pay будет осуществляться через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер. Также будет действовать бесплатная пересадка на МЦК и МЦД по банковской карте, как в действующем тарифе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов объяснил принцип работы Face Pay.