Доказательств того, что SARS-CoV-2 мог распространиться в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане, нет, а обвинения в адрес Китая носят политический характер. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.

Эксперт напомнил, что первый случай распространения разрушительной бактерии в результате утечки из лаборатории произошел в США.

«И произошло это в лаборатории с крайне высоким уровнем безопасности. Так что, как вы видите, такое вполне возможно, но в действительности нет причин это предполагать», — сказал он.

По словам Питте, обвинения в некомпетентности персонала или недостаточном уровне безопасности лаборатории в Ухане «являются больше политическим».

Ранее сообщалось, что Китай отказался сотрудничать с ВОЗ на втором этапе расследования происхождения Sars-CoV-2. Пекин обвинил ВОЗ в «политическом позерстве» и заявил, что вирус возник естественным путем, человек заразился им от животного.