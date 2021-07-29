Прогнавшая детей с аутизмом с детской площадки петербурженка получает угрозы

Женщина, пытавшаяся выгнать детей с аутизмом с территории своего двора в одном из жилых комплексов в Петербурге, постоянно получает угрозы. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал ее муж.

«Почему бы с экрана телевизора не сказать, что угрожают жизни? Звонят, говорят, что машину сожгут», — сказал мужчина.

При этом он добавил, что обращаться в полицию он не собирается, так как ему «сказали, что это бесполезно».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором жительница Красносельского района Санкт-Петербурга попыталась прогнать с игровой площадки воспитанников центра помощи детям «Какая разница».

Тьюторы привели детей с расстройствами аутистического спектра на детскую площадку во дворе 2-го корпуса дома № 18 по улице Адмирала Черокова. Местная жительница потребовала, чтобы они покинули территорию жилого комплекса, потому что «больные дети пугают наших детей» и «у нас еще этого не было в доме».