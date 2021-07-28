Россияне назвали отношение начальства основным источником стресса на работе

Главным фактором, провоцирующим стрессовые ситуации на работе, 22% россиян считают отношение начальства к сотрудникам. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску работы SuperJob, который поступил в «Газету.Ru».

Каждый девятый (11%) респондент основным источником стресса назвал некорректное поведение коллег и конфликты в коллективе, каждый двадцатый (5%) — уровень заработной платы.

«Большая нагрузка на работе вызывает стресс у 4% опрошенных. По 4% голосов набрали и такие факторы как неопределенность поставленных задач и непрофессионализм коллег. 3% работающих утверждают, что стресс у них провоцирует непрофессионализм руководства. Задержку зарплаты, отсутствие рабочих заданий, бардак, а также работу в авральных условиях назвали также по 3% опрошенных», — сообщили в SuperJob.

Стресса на работе не испытывают лишь 8% россиян.

Взаимоотношения с руководителем как источник стресса чаще отмечают женщины (24 против 20% среди мужчин). Женщины также чаще страдают из-за конфликтов в коллективе (13 и 9%). Мужчины же чаще считают источником стресса уровень зарплаты (7 против 4%), непрофессионализм руководства (5 и 1%), отсутствие рабочих заданий (4 и 1%), а также их непонимание (3 и 1%).

Россияне и ранее называли руководство и его отношение к подчиненным главным источником стресса на работе: 18% — в 2014 году, 14% — в 2019 году, показывали опросы SuperJob. Однако сегодня их число максимально — 22%.

В исследовании приняли участие 1000 трудоустроенных россиян из всех регионов страны.