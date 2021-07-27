В здании Госдепартамента выцарапали изображение свастики

На стене лифта в здании Госдепартамента США 26 июля появилось изображение свастики. Ее выцарапал неизвестный, сообщает портал Axios, ссылаясь на источник.

По информации издания, изображение было обнаружено в лифте, расположенном рядом с офисом спецпредставителя американского внешнеполитического ведомства по борьбе с антисемитизмом. На следующий день сотрудники Госдепа получили уведомление с осуждением этого акта вандализма.

Как рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен, «разжигающие ненависть граффити были удалены». По его словам, данный инцидент будет расследован.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Адыгеи снял обвинение в пропаганде нацистской символики с майкопского районного депутата от партии «Справедливая Россия» Александра Петина. Он смог доказать, что «свастика» — это всего лишь нарисованная строителями схема электропроводки и укладки арматуры. Ранее народный избранник был осужден на основании заключения эксперта о том, что «если 50% рисунка убрать, получится нацистская свастика».