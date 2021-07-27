Путин примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю

Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта РФ: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный — в Республике Бурятия», — говорится в сообщении.

Байкальский тоннель — железнодорожный тоннель на Байкало-Амурской магистрали, на участке Кунерма — Северобайкальск. Расположен на границе Иркутской области и Республики Бурятия

Строительство второго тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Работы ведут ОАО «БАМтоннельстрой» и другие предприятия группы компаний СК «Мост». По предварительным данным, с вводом тоннеля в эксплуатацию пропускная способность Байкало-Амурской магистрали на этом участке вырастет в два с половиной раза — до 32,5 млн тонн грузов в год.