В России хотят учредить новый праздник

В Минпромторге России предложили учредить в стране новый праздник — День качества. Проект соответствующего указа российского президента Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовых актов.

В ведомстве предлагают отмечать новый праздник во второй четверг ноября.

Данная инициатива направлена на поддержку и развитие деятельности по повышению качества продукции и услуг.

В пояснительной записке министерства говорится, что проект разработан в соответствии с правилами установления в РФ памятных дней, которые вводятся указами главы государства в связи со знаменательными событиями и датами в истории страны или в мировой истории, имеющими особое значение для нее и общества. Так, в 1997 г. были впервые вручены премии российского правительства за достижение значительных результатов в области качества продукции, услуг ‎и внедрения высокоэффективных методов управления качеством. Постановления о присуждении данных наград, как правило, принимаются ко Всемирному дню качества, который проходит во второй четверг ноября с 1989 г.

В документе отмечается, что установление нового государственного праздника нужно в связи с масштабными задачами, который стоят перед страной, а также важностью развития конкуренции, как одного из ключевых направлений государственного курса РФ.

«Закрепление соответствующего праздничного дня в Российской Федерации будет является не только отражением памятных событий, имеющих особое значение для государства и общества, но и будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, стимулированию отечественных предприятий и организаций совершенствовать выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги, с учетом современных мировых тенденций», — указывается в пояснительной записке.

В ведомстве добавили, что новый праздник «будет являться важным информационным поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий и общественности».

Ранее глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов предложил создать в России новый государственный праздник — День отмены рабства.