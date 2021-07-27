news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
TikTok запустит новые функции для прямых трансляций 17:01
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на этот год 16:59
В Швейцарии закрыто расследование, связанное с «делом Магнитского» 16:55
Пенсионерка из Новокузнецка рассказала, как поймала выпавшего из окна ребенка 16:49
Группе Green Grey запретили петь на украинском концерте из-за хита на русском 16:42
Турецкий парламентарий исключил сделку с признанием Крыма 16:42
Главный редактор «Матч ТВ» рассказал о разговоре с Губерниевым после... 16:39
Администрация сочи назвала ошибочной платную услугу спасателей 16:36
Эрнст объяснил уход на рекламу во время выхода украинцев на открытии Игр... 16:31
Поклонская оценила предложение признать Крым в обмен на Северный Кипр 16:24

В России хотят учредить новый праздник

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Артем Геодакян/ТАСС

В Минпромторге России предложили учредить в стране новый праздник — День качества. Проект соответствующего указа российского президента Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовых актов.

В ведомстве предлагают отмечать новый праздник во второй четверг ноября.

Данная инициатива направлена на поддержку и развитие деятельности по повышению качества продукции и услуг.

В пояснительной записке министерства говорится, что проект разработан в соответствии с правилами установления в РФ памятных дней, которые вводятся указами главы государства в связи со знаменательными событиями и датами в истории страны или в мировой истории, имеющими особое значение для нее и общества. Так, в 1997 г. были впервые вручены премии российского правительства за достижение значительных результатов в области качества продукции, услуг ‎и внедрения высокоэффективных методов управления качеством. Постановления о присуждении данных наград, как правило, принимаются ко Всемирному дню качества, который проходит во второй четверг ноября с 1989 г.

В документе отмечается, что установление нового государственного праздника нужно в связи с масштабными задачами, который стоят перед страной, а также важностью развития конкуренции, как одного из ключевых направлений государственного курса РФ.

«Закрепление соответствующего праздничного дня в Российской Федерации будет является не только отражением памятных событий, имеющих особое значение для государства и общества, но и будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, стимулированию отечественных предприятий и организаций совершенствовать выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги, с учетом современных мировых тенденций», — указывается в пояснительной записке.

В ведомстве добавили, что новый праздник «будет являться важным информационным поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий и общественности».

Ранее глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов предложил создать в России новый государственный праздник — День отмены рабства.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Золотой дубль: Россия разгромила всех в гимнастике и тхэквондо. LIVE
Россия завоевала шесть медалей в четвертый день Игр-2020
Спорные песни: почему экс-солистка «Ленинграда» требует от Шнурова миллионы
Юрист бывшей звезды «Ленинграда» объяснил суть иска к Шнурову
Партия сказала — надо: как Пекин в одночасье разорил тысячи российских инвесторов
Решение властей Китая о регулировании рынка образования привело к потерям российских акционеров
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Литовский политик осужден на шесть лет за шпионаж в пользу России
Димедрол и «веселящий газ» включили в список одурманивающих веществ
Депутат Шерин заявил, что не призывал к войне с Украиной
Новости и материалы
TikTok запустит новые функции для прямых трансляций
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на этот год
В Швейцарии закрыто расследование, связанное с «делом Магнитского»
Пенсионерка из Новокузнецка рассказала, как поймала выпавшего из окна ребенка
Группе Green Grey запретили петь на украинском концерте из-за хита на русском
Турецкий парламентарий исключил сделку с признанием Крыма
Главный редактор «Матч ТВ» рассказал о разговоре с Губерниевым после скандала с Бузовой
Администрация сочи назвала ошибочной платную услугу спасателей
Эрнст объяснил уход на рекламу во время выхода украинцев на открытии Игр в Токио
Поклонская оценила предложение признать Крым в обмен на Северный Кипр
Жириновский призвал ужесточить меры против политиков-антипрививочников
В ВОЗ призвали ввести ограничения на распространение электронных сигарет в мире
Сменился лидер медального зачета Игр-2020, Россия — четвертая с семью золотыми
Песков намерен ознакомиться с книгой, отправленной ему экс-пресс-секретарем Зеленского
В Чечне запретили ходить в магазины и мечети без документов о вакцинации
Суд снова продлил арест вдове расчлененного рэпера Картрайта
Священник опроверг опасность биочипов при вакцинации от коронавируса
Российский тхэквондист Ларин завоевал золото Олимпиады-2020
Все новости
«Обуздать заразу»: в Кремле ответили, что мешает победить коронавирус
Песков заявил о недостаточных темпах вакцинации в России
Вирус вместо меню: как QR-коды воруют личные данные
Эксперты рассказали об опасностях использования QR-кодов
«Системе образования конец»: смогут ли роботы заменить учителей
В России подсчитали количество роботов-учителей
Ушла из жизни судья Горбунова. Она отправила «ночного губернатора» в колонию
Источник: председатель Куйбышевского районного суда скончалась во сне
Крым на Северный Кипр. В Турции предложили России сделку
В Кремле исключили соглашение по Крыму, предложенное в Турции
Бьет по глазам: найдено новое осложнение COVID-19
Ученые обнаружили повреждение нервов роговицы при затяжном COVID-19
Чистый звук: в России появились новые наушники Huawei FreeBuds 4
Флагманские наушники Huawei обеспечат погружение в музыку без посторонних шумов
Пытки и расправы. Бывший офицер СБУ готов дать показания против Украины
Экс-подполковник СБУ Прозоров считает, что у России есть шанс выиграть в ЕСПЧ
Как россиян обманывают на розыгрышах призов
Сбербанк выявил новый метод кражи денег через мессенджеры
Число должников по алиментам в розыске за полгода выросло на 16 тыс. человек
Более 65 тыс. человек не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам
«Очень медленная динамика улучшения»: Леонид Кравчук с июня находится в реанимации
Первого президента Украины подключили к аппарату ИВЛ после операции на сердце
«Пьяные водители предлагали расписать им прицепы». Все об инциденте на Кегострове
Художник, журналист и куратор выставки — о причинах драки в Архангельске
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях