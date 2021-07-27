В ВОЗ призвали ввести ограничения на распространение электронных сигарет в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести меры по ограничению распространения электронных сигарет, включая маркировку о вреде таких продуктов для здоровья. Об этом сообщается в восьмом докладе ВОЗ о вреде табака, опубликованном на сайте организации.

«Эти продукты [электронные сигареты] часто рекламируются детям и подросткам производителями табачной и смежных отраслей, которые используют тысячи привлекательных ароматов и вводящих в заблуждение заявлений о своей продукции. ВОЗ обеспокоена тем, что дети, использующие эти продукты, в три раза чаще прибегают к употреблению табачных изделий в будущем», — говорится в сообщении.

В организации порекомендовали правительствам внедрить нормативные акты, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака, а также предотвратить возращения курения в норму в обществе и защитить будущие поколения.

Кроме того, ВОЗ предложила государствам принять соответствующую политику, аналогичную с мерами борьбы с обычными сигаретами, для защиты населения от вреда электронных сигарет и предотвращения их распространения среди детей, подростков и других уязвимых групп населения.

На сегодняшний день 32 страны запретили продажу электронных систем доставки никотина. Еще 79 стран приняли хотя бы частичные меры, запрещающие использование этих продуктов в общественных местах, запрещающие их рекламу, продвижение и спонсорство или требующие размещения предупреждений о вреде для здоровья на упаковке. В 84 странах эти системы не регулируются и никак не ограничиваются.

Ранее ВОЗ призвала ввести запрет на алкоголь для женщин детородного возраста.