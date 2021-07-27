Реаниматолог рассказал о способе остановить циркуляцию COVID-19 в мире

Реаниматолог, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал, что остановить распространение коронавирусной инфекции в мире поможет только коллективный иммунитет во всем мире. Об этом сообщает Ura.ru.

«Когда популяционный иммунитет накопится во всех странах, то, я думаю, будет уменьшаться период, когда нужно делать повторные вакцинации. Также раньше произошло с вирусом гриппа, после испанки смертность и высочайшая заболеваемость держалась несколько лет, а потом все пошло на спад. Думаю, что с коронавирусом будет такая же картина», — отметил эксперт.

По мнению Чурадзе, прививку от коронавируса желательно делать каждые полгода в связи с изменчивостью вируса.

«Это не полиомиелит и не оспа, когда человека достаточно было вакцинировать один раз и на всю жизнь», — подчеркнул специалист.

Ранее Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ в совместном релизе сообщили, что штамм коронавирусной инфекции «дельта» будет доминировать в мире в ближайшие месяцы.