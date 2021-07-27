У российского аэропорта установили памятник персонажам «Ежика в тумане»

На территории рядом с аэропортом «Чебоксары» появилась скульптура в честь персонажей советского мультфильма, пишет издание Чебоксары.ру.

Скульптура представляет собой небольшие качели на которых после разлуки встретились персонажи мультфильма «Ежик в тумане» — Ежик и Медвежонок.

«По задумке авторов проекта, композиция говорит о стремлении человека к путешествиям, познанию мира, а также естественном желании неизменно возвращаться на свою Родину, к своим родным, близким и любимым друзьям», — говорится в статье.

Сообщается, что изготовлением памятника занималась компания «Неопласт» — ранее она изготовила скульптуру Маленького принца, которая стоит в центре Чебоксар.

Сейчас продолжается реконструкция аэропорта, и пока не известно, оставят ли там скульптуру навсегда или перенесут в другое место.

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