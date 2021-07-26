«Вора в законе» Дато Краснодарского приговорили к 8 годам колонии строгого режима

Краснодарский краевой суд признал виновным по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» Давида Джангидзе, известного по прозвищу Дато Краснодарский. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

«Показания об обстоятельствах приобретения Джангидзе высшего положения в преступной иерархии дали как свидетели, являющиеся сотрудниками правоохранительных органов, так и представители уголовной среды – лица, осужденные за совершение преступлений», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается в тексте, следствие установило, что Джангидзе получил статус «вора в законе» на «сходке» криминальных авторитетов в Риме, Италия, в 2013 году. Он занимал высшее положение в преступной иерархии на момент возбуждения уголовного дела и продолжает занимать его до сих пор, поэтому суд посчитал квалификацию преступления правильной.

Джангидзе приговорили к лишению свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и штрафу в размере миллиона рублей.

Слушание проходило в закрытом режиме, приговор в силу пока не вступил.

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