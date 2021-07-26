Мужчина на электросамокате врезался в машину в Петербурге

В Санкт-Петербурге электросамокатчик врезался в стоявшую на дороге машину. В результате мужчина, управлявший двухколесным транспортом, упал на землю и потерял сознание, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина на самокате двигался по пустой дороге ночью. Неизвестно, почему он влетел в припаркованный автомобиль, находящийся в правом ряду.

В момент происшествия дорога была свободной и управлявшему электросамокатом ничего не мешало.

Состояние здоровья пострадавшего в настоящее время уточняется. Также нет данных, был ли он пьяным, когда ехал на электросамокате по ночному Петербургу.

Ранее МВД опубликовало данные о ДТП с электросамокатами за первое полугодие 2021 года. В министерстве отмечают, что пока у электросамокатов и других «средств индивидуальной мобильности» не существует определенного статуса в правилах дорожного движения.