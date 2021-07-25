В Петербурге спортсмены спасли женщину от преследователя с топором

На юго-западе Петербурга задержали мужчину, который шел по улице за женщиной, держа в руках топор. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Очевидец рассказала изданию, что мужчина, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. Спортсмены из местного центра единоборств, которые оказались неподалеку, помогли жертве отбиться. Позже они вызвали полицию.

Первыми на место приехали сотрудники Росгвардии и обезоружили преследователя. Иные подробности случившегося не приводятся.

Ранее сообщалось, что в дореволюционном доме в центре Петербурга произошел крупный пожар.