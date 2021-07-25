Главный инфекционист США рассказал, кому нужна третья доза вакцины

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи прокомментировал возможность применения дополнительно бустерной дозы вакцины коронавируса.

США движутся в «неправильном направлении» в борьбе с новой волной пандемии, поскольку вакцинация замедляется, заявил он в эфире телеканала CNN.

Врач также сказал, что может потребоваться ревакцинация, особенно для наиболее уязвимых — людей с онкологическими заболеваниями или пациентов после трансплантации, с подавленной иммунной системой.

«Данные, поступающие от... Pfizer, указывают — похоже, защита может быть несколько ослаблена», — сказал он.

Предупреждение от Фаучи прозвучало в связи с тем, что «дельта»-вариант Covid-19 охватил всю страну. Органы здравоохранения предупреждают американцев, чтобы они не теряли бдительности и предотвращали его распространение.

В начале июля Фаучи заявил, что правительство США пока сообщает полностью вакцинированным американцам о необходимости дополнительной прививки от коронавируса.

Накануне администрация президента Джо Байдена приняла решение закупить дополнительные 200 млн доз Pfizer, чтобы подготовиться к возможной дополнительной вакцинации.

Ранее ученые оценили данные о заразности «гамма»-штамма.