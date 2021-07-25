Ученые назвали причину опасного последствия COVID-19 у детей

Группа ученых из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ в США предупредили об опасном последствии длительного заболевания коронавирусом для детей и подростков. О проведенном исследовании сообщается в пресс-релизе научного портала Healio.

В списке признаков длительного течения заболевания находятся высокая температура, боли в животе, рвота, диарея, сердечная недостаточность, сильные головные боли и быстрая утомляемость. Менее распространены среди детей заболевания желудочно-кишечного тракта, однако исключать их полностью все равно нельзя, считают специалисты.

Помимо этого, через две-четыре недели после заражения существует риск развития синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C), которое поражает сердечно-сосудистую систему и коронарную артерию. Чтобы определить его причину, ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 100 детей. Выяснилось, что вирус продолжал определяться в кишечнике у пациентов, имеющих MIS-C.

Причина этого заключается в том, что частицы SARS-CoV-2, которые обнаруживаются в желудочно-кишечном тракте, попадают в кровоток. В результате этого организм дает иммунный ответ, который характерен для MIS-C.

Ранее врачи Научно–исследовательского клинического института детства минздрава Московской области пришли к выводу о том, что коронавирус, перенесенный детьми, может оказать влияние на суставы, сердце и желудок, даже если ребенок болел бессимптомно.