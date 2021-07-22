В Москве прогнозируют температурные «выбоины»

Погода в столице в ближайшие три дня будет прохладнее многолетних значений на 2-3 градуса, заявил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшие трое суток жителей региона ждут температурные «выбоины» — когда столбики термометров будут опускаться на самое дно свежести, из-за чего воздух окажется на 2-3 градуса прохладнее многолетних показателей», — сказал синоптик.

Он пояснил, что причиной такого отклонения стало прохождение холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, за которым хлынет полярный воздух. Он прогнозирует, что в ночное время температура воздуха будет опускаться до +9°C, а днем будет не выше +23°C.

Во второй половины субботы, отметил синоптик, инициатива в атмосфере постепенно перейдет к антициклону, благодаря чему станет солнечно и сухо. К воскресенью воздух прогреется до установленной климатической нормы (+20-25°C).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что жаркая погода вернется в Москву 27 июля. При этом он прогнозирует, что до конца текущей недели столбик термометра будет держаться на уровне 22-24 градусов, дождей не прогнозируется.