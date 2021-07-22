В аргентинских паспортах будут указывать «третий пол»

Правительство Аргентины разрешило ставить в разделе паспорта «пол» значок «Х» тем гражданам, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу. Об этом сообщает La Nacion.

Основная цель инициативы – гарантировать право на гендерную идентичность людей, не воспринимающих себя женщинами или мужчинами.

Президент Аргентины Альберто Фернандес уже выдал три паспорта с новой классификацией пола.

«Я надеюсь, что это приведет нас к тому дню, когда никто больше не поинтересуется – мужчина это, женщина или кто-то еще. Это то, чего мы действительно должны достичь. Какое значение имеет для государства знание сексуальной ориентации своих граждан?», — сказал Фернандес.

Мероприятие, во время которого президент Аргентины подписал официальный документ постановления, состоялось в Музее 200-летия Каса Росада.

В начале июля Фернандес подписал закон о квоте на работу для трансвеститов, транссексуалов и трансгендеров.

Ранее стало известно, что флаг США на церемонии открытия Олимпиады понесет представительница ЛГБТ-сообщества.