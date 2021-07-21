Задержанный глава ГИБДД Ставрополья оценил интерьеры своего дома

Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, подозреваемый по делу о взятках на 19 миллионов рублей, рассказал, что жил в принадлежащем его гражданское жене особняке последние 5 лет, а к дизайну не имеет отношения. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен 5 лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал», — рассказал Сафонов.

Он также добавил, что у каждого «свой вкус».

Ранее Сафонов заявил, что что сотрудничает со следствием.

Он добавил, что некоторых фигурантов уголовного дела впервые увидел только вчера.

Депутат Государственной думы России Александр Хинштейн сообщил, что в Ставропольском крае задержали несколько десятков сотрудников местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым.

Полицейским вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей.