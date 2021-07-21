Путин предложил оказать дополнительную поддержку медработникам

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства призвал их подумать о мерах дополнительной поддержки медработников. Трансляция совещания велась на канале «Россия-24».

«Прошу здесь сказать, какие могут быть дополнительные решения в этой сфере, в том числе по поддержке медицинских работников. Хочу подчеркнуть, люди очень тяжело переживают эту эпидемию», — сказал президент.

По его словам, на всех органах власти, задействованных в борьбе с коронавирусом, лежит особая ответственность.

Ранее Путин рассказал о новой модели оплаты работы медиков, в которой будет предусмотрен общий для всех регионов размер базового оклада и «понятный, прозрачный» перечень дополнительных выплат и надбавок.

Позднее сообщалось, что правительство России направит до 8,5 млрд рублей на оплату отпусков для медицинских и социальных работников. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, власти считают необходимым поддержать медиков и соцработников, так как они спасают людей и помогают им восстановиться после болезни.