Путин выступил против навязывания вакцинации от коронавируса

Лето текущего года стало для России очередным испытанием из-за коронавирусной инфекции, в стране необходимо повысить темпы вакцинации, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии. И при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации», — призвал глава государства.

При этом он отметил, что в большинстве своем люди понимают, что прививку сделать нужно, чтобы «спасти себя, своих родных и близких».

«Здесь ничего нельзя навязывать, нам нужно объяснять», — заключил Путин.

За весь период пандемии в России выявлено более 6 млн случаев заражения коронавирусом, более 150 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о несоответствии официальной статистики по заболеваемости коронавирусом в России «реальному» количеству переболевших.