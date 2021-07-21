Бразильский татуировщик стал «орком», удалив себе нос и уши

Бразильский художник-татуировщик сделал из себя «орка», удалив нос, отрезав уши, а также забив тело синим тату. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фернандо Франко де Оливейра смог покрыть 99% своего тела татуировками, в том числе глазные яблоки, которые теперь черного цвета.

По признанию любителя модификаций тела, он «пристрастился» к боли от игл. Сам мастер владеет студией недалеко от Сан-Паулу.

Мужчина также сделал себе раздвоенный язык и зубы вампира. Однако больше всего он мучился, когда удалял нос.

Еще художник-татуировщик говорил, что сделал имплантаты из рогов.

При этом у Оливейра есть и дальнейшие планы на свое тело. В будущем, возможно, ему придется переделать свои уши. Бразильский художник изменил ранее свои уши, чтобы выглядеть как орк из «Властелина колец».

Помимо того, без татуировок у него пока остались ладони и ступни.

Ранее Моргенштерн заявил, что жалеет о тату на лице. Он поделился тем, что первую татуировку в виде скейтборда он сделал в 14 лет в салоне, где для этого не требовалось разрешение родителей.