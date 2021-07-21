Дом застрелившего судебных приставов сочинца снесли

В Адлерском районе Сочи сровняли с землей незаконные постройки, принадлежащие Вартану Кочияну, который убил двух судебных приставов, пришедших его выселять. Об этом сообщает телеканал «Вести Сочи».

Перестрелка произошла 9 июня. Как Кочиян рассказал свидетелям убийства, он предложил судебным приставам поговорить с его адвокатом, а когда они отказались, открыл огонь из охотничего ружья. Мужчина также заявил, что ему не дают оформить документы на дом, в котором он живет с четырех лет. Стрелок сдался прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции и полностью признал вину.

Сочинские власти обратили внимание на самострой на улице Просвещения после пожара летом 2019 года, в котором погибли 11 человек. Администрация города подала в Адлерский районный суд исковое заявление о признании построек самовольными, которое было удовлетворено.

В последнее время на Кубани активизировалась борьба с незаконным строительством. Так, мэр Сочи Алексей Копайгородский говорил, что за первые пять месяцев 2021 года в городе пресекли деятельность более 100 недобросовестных застройщиков.