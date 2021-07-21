Еще один регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

Дагестан ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения. Об этом сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.

«Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции... следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что привиться должны работники здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания, салонов красоты, спортивных заведений, прачечных и иных бытовых услуг, транспорта, государственных и муниципальных органов.

В Дагестане коронавирусом заразились 39 694 человека, скончались 1 634 пациента.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что после получения первой дозы вакцины против COVID-19 необходимо принять меры, чтобы не заболеть коронавирусом.