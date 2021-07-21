Врачи рассказали, как определить опасный уровень холестерина по ногам

Жировые наросты на пальцах ног могут указывать на повышенный уровень холестерина в крови. Об этом сообщила британская газета Daily Express со ссылкой на медицинскую клинику Vascular Health Clinics.

Специалисты подчеркнули, что, как правило, накопление холестерина в крови проходит без симптомов. Тем не менее, иногда у пациентов появляются наросты размером до семи см.

«Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии», — говорится в публикации.

Врачи добавили, что высокий уровень холестерина повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, потому что вещество закупоривает артерии, что может привести к сердечному приступу или инсульту. Медики посоветовали вести активный образ жизни и соблюдать диету с высоким содержанием ненасыщенных жиров, чтобы снизить уровень холестерина в крови.

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