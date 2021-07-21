Наводнение в китайской провинции Хэнань разрушило плотину водохранилища Гоцзяцзю в поблизости от города Чжэнчжоу, введен первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Из-за сильных дождей уровень воды в водохранилище Гоцзяцзю в районе Эрци города Чжэнчжоу стремительно поднимался. 21 июля в 01:30 по местному времени произошел прорыв плотины. На реках Цзялухэ, Ихэ и других возникает опасная ситуация, противопаводковые меры должны быть исключительно серьезными», — заявили в эфире.

Население города Чжэнчжоу составляет свыше 10 млн человек. Из провинции Хэнань эвакуированы свыше 100 тыс человек. В Китае также был поднят уровень общенационального реагирования на чрезвычайные ситуации с третьего на второй.

Ранее подтопление в метро Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань привело к гибели 12 человек.