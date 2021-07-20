Жириновский спрогнозировал жесткие меры для противников вакцинации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о возможном введении осенью более строгих мер для россиян, которые не вакцинируются от коронавируса. Об этом он заявил в эфире «России 24».

«Людей, которые отказываются делать прививку, не будут увольнять. Но вот учительницу, которая не привилась, ей предложат работать уборщицей в этой же школе с сохранением зарплаты. Если врач не хочет делать прививку, главврач не допустит его работать с больными, а отправит санитаром в морг, с сохранением зарплаты. И так повсеместно. У начальников есть масса возможностей, чтобы людей изолировать», — сказал он.

Ранее Жириновский уже заявлял о скором ужесточении законодательства и введении санкций в отношении тех, кто не желает делать прививку. Он отметил, что законодательство изменится после осенних выборов в Госдуму.

Жириновский настоятельно рекомендовал вакцинироваться — он считает, что всем россиянам рано или поздно придется сделать прививки, «иначе будете заражаться и умирать».