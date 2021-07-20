СК опроверг данные о том, что в Бурятии мать отрезала дочке пальцы

Распространенная в СМИ информация о девочке из Бурятии, которой мать якобы отрезала пальцы в воспитательных целях, не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк Следственного комитета России.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что жительница Бурятии отрезала своей восьмилетней дочери пальцы за игру со спичками. Отмечалось, что женщина запретила ребенку рассказывать, что произошло на самом деле. Пострадавшую привезли в больницу, там ее прооверировали.

«Сообщение из больницы поступило по поводу повреждения у девочки. По поводу того, что пальцы отрезаны – информация не соответствует действительности; имеется рана в области фаланги третьего пальца. Пока разбираемся», — сказали в региональном ведомстве.

В бурятском министерстве соцзащиты сообщили, что начата проверка в отношении семьи. У матери изъяли двух детей, они находятся в реабилитационном центре. Пострадавшая девочка также прибудет в центр.

Согласно информации ведомства, трое детей жили в семье дяди под опекой в Улан-Удэ, хотя сама семья из Тункинского района республики. Их мать лишили родительских прав несколько лет назад. Женщина, о которой говорится в СМИ, является женой этого мужчины, но не матерью детей.