Двух пьяных мужчин сняли с самолета во Владивостоке из-за дебоша

Двух пьяных жителей Ярославской области пришлось снять с самолета, направлявшегося из Владивостока в Москву. Причиной этого стал дебош, устроенный перед взлетом из-за места у окна, заявили представители МВД России по ДФО на официальном сайте.

В полицию обратились люди, заявившие, что перед началом рейса двое мужчин подрались.

«Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 56- и 30-летнего жителей Ярославской области. Установлено, что мужчины поднялись на борт самолета в состоянии алкогольного опьянения и между ними возник конфликт из-за посадочного места у иллюминатора, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В скором времени эти пассажиры начали материться и нарушать общественный порядок.

Командиру лайнера пришлось отказать нарушителям в полете.

В отношении дебоширов составили протоколы об административных правонарушениях, им грозит до 15 суток административного ареста.

Ранее в Сочи сняли с рейса пассажира-дебошира.