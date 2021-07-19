Реакция на приговор суда сбившей троих детей Башкировой попала на видео

Арестованная Валерия Башкирова, сбившая троих детей на улице Авиаторов в Москве, заплакала в ходе оглашения решения суда. Видео с заседания опубликовало агентство РИА «Новости».

На кадрах видно, что девушка не может сдержать слезы, пока судья зачитывает приговор. Слушание дела проходило в Тверском суде города Москвы. Башкирову заключили под стражу до 16 сентября 2021 года.

Отец Валерии Эдуард Башкиров, приехавший с ней на допрос в УВД Западного округа, выразил соболезнования семье погибших и выразил готовность полностью возместить материальный ущерб и выплатить моральную компенсацию семье погибших детей.

Авария, в которой сбили троих детей, произошла днем 16 июля на улице Авиаторов. Самый младший пострадавший – 9-месячный ребенок – в момент аварии находился в коляске, 5-летний мальчик – на самокате, а 3-летний малыш – на беговеле. В ночь на субботу скончался 5-летний мальчик, а вечером 17 июля от полученных травм умер 3-летний ребенок. За рулем автомобиля Mazda находилась 18-летняя Валерия Башкирова.

В субботу суд заключил девушку под домашний арест до 15 сентября. Позднее по требованию прокуратуры следствие попросило изменить меру пресечения на заключение под стражу.