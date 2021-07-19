В Росавиации назвали причину отказа авиакомпаниям в заявках на полеты в Египет

Федеральное агентство воздушного транспорта объяснило, почему не разрешило российским авиакомпаниям летать в Египет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

«Отказ в допуске авиакомпаний к выполнению регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх связан с отсутствием рекомендаций оперативного штаба по частотности и количеству полетов на курорты Египта», — сообщил знакомый с ситуацией сотрудник Росавиации.

Всего авиаперевозчики подали заявки на 231 египетское направление, из которых 97 рейсов пришлось на полеты в курортные города Хургада и Шарм-эш-Шейх. Кроме того, ведомство запретило 56 рейсов в Таджикистан и узбекское направление для 12 аэропортов России.

На сайте Росавиации указано, что авиасообщение между Россией и Египтом осуществляется в настоящее время между Каиром и Москвой, а также между Каиром и несколькими российскими региональными аэропортами

Ранее стало известно, что власти Египта смягчили противоковидные ограничения.