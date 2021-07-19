Главреда белорусского издания «Наша Нива» задержали

Главный редактор издания «Наша нива» Егор Марцинович, а также двое другие сотрудников были задержаны по подозрению в причинении имущественного ущерба. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

«Смысл претензий в том, что оплата коммунальных услуг помещения производилась по тарифам для физических лиц, а необходимо было платить по тарифам для юридических лиц. Ущерб нанесен Минэнерго, сумма составила 3,5 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Среди задержанных также руководитель отдела рекламы и маркетинга газеты Андрей Скурко и сотрудник издания Андрей Дынько.

Ранее министерство информации Белоруссии заявило об ограничении доступа к интернет-ресурсу «Наша нива» в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации». Кроме того, редакция не могла связаться с некоторыми сотрудниками, в том числе с главным редактором Ягором Марциновичем. По информации журналистов газеты, полученной от читателей, он мог быть задержан.