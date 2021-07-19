СК раскрыл подробности убийства влюбленной пары в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения пары, погибшей на улице Борисовские пруды в Москве. Об этом сообщает главк СК РФ по Москве.

«Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

По данным следователей, погибший мужчина приехал к бывшей девушке 1988 года рождения за своими вещами, и во время общения у них возникла ссора. В ходе скандала «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» он толкнул ее с 15 этажа, а после покончил с собой.

Сейчас следователи устанавливают все детали преступления, а также допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего. Кроме того, погибшему мужчине посмертно назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина выпали из окна жилого дома в Москве. Очевидцы, находящиеся на месте трагедии, рассказали, что погибшие состояли в отношениях.

До этого подобная история произошла под Екатеринбургом. Бьюти-блогер Кристина Журавлева была найдена мертвой, а позднее ее супруг Дмитрий Журавлев совершил явку с повинной. Мужчина объяснил, что на преступление его толкнули скандалы, которые устраивала жена.