Влюбленная пара выпала из окна в Москве

Влюбленная пара, по предварительным данным, выпала из окна жилого дома в Москве. Инцидент произошел на улице Борисовские пруды, сообщает РИА «Новости».

Мужчина и женщина, выпавшие с высоты, погибли. Очевидцы, находящиеся на месте трагедии, рассказали, что погибшие состояли в отношениях.

На место происшествия прибыли экстренные ведомства, начата проверка.

В настоящий момент неизвестно, сколько лет было погибшим и что привело к падению из окна столичного дома. Также еще не установлены их личности

Ранее в «Москва-Сити» девушка выпала с 86 этажа башни «Евразия».

До этого на северо-востоке Москвы мужчина упал из окна на 17-м этаже многоквартирного дома, он умер от полученных травм. Инцидент произошел у дома 17 на Игарском проезде.