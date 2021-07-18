Эксперт оценил опасность «длинного COVID-19»

Профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш заявил, что так называемый «длинный COVID», при котором у человека растет уровень антител IgM, но не увеличивается показатель IgG, — эта «страшная ситуация», при которой человеку стоит обратиться к врачу. Об этом он сообщил в эфире «Радио России».

По его словам, есть два типа антител, которые вырабатываются в организме, — IgG и IgM. Количество антител IgM увеличивается вскоре после заражения и незначительно уменьшается после выздоровления. Антитела IgG выступают в качестве длительной защиты организма. Они вырабатываются медленнее, сохраняются дольше и определяют устойчивый иммунитет к инфекции. Именно по ним определяют, что человек переболел или вакцинировался.

Как отметила радиоведущая, некоторые слушатели жалуются на рост защитных антител после почти 8-9 месяцев болезни. Кулиш подтвердил, что также с этим сталкивался.

«Это очень страшная болезненная тема, мне страшно о ней говорить. Но да, этот тот самый длинный COVID. Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, потому что вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости коронавирусом в России в последние семь дней практически перестал расти, однако максимальные значения по смертности обновляются уже четвертую неделю подряд.