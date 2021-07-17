Число жертв наводнений в Германии и Бельгии возросло до 168

В результате разрушительных наводнений в Германии и Бельгии погибли в общей сложности 168 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Так, в Германии погиб 141 человек, в том числе 98 жителей округа Арвайлер федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести.

В Бельгии число жертв наводнений возросло до 27, пропали 103 человека.

В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Кроме Германии и Бельгии пострадали также Нидерланды, кроме того, сильные дожди продолжаются в Швейцарии, во Франции и Великобритании.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Германии ввело режим военной катастрофы на западе страны в связи с наводнением. В Бельгии был объявлен день национального траура.