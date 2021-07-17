Женщину, обвиняемую в сожжении бездомного в Екатеринбурге, отправили в СИЗО

Жительница Екатеринбурга, обвиняемая в жестоком убийстве бездомного, была отправлена в СИЗО. Об этом сообщается в Instagram Октябрьского районного суда.

33-летняя Анна Ш. арестована на один месяц и 10 суток. По версии следователей, женщина подожгла бездомного, который позже скончался от ожогов.

«Органом предварительного расследования обвиняется в убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений», — уточнили в суде.

Инцидент произошел в конце мая текущего года, однако найти подозреваемую удалось лишь накануне.

По версии следствия, ночью 24 мая обвиняемая, находясь у одного из домов по улице Луначарского, увидела спавшего на улице 22-летнего гражданина без определенного места жительства. Женщина, желая противопоставить себя обществу и продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим, решила совершить убийство. Для этого она облила потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью из двух бутылок, находившихся рядом с молодым человеком, уточняют в СК. Затем злоумышленница подожгла указанную жидкость зажигалкой.

Потерпевший получил термические ожоги. В дальнейшем он был госпитализирован в больницу. Спасти его жизнь не удалось. Сама девушка покинула место происшествия, ее объявили в розыск. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу добавили, что помощь в поимке подозреваемой оказали журналисты, поясняет Znak.com.