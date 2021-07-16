Двое госпитализированы после жесткой посадки Ан-28 под Томском

Два человека с борта самолета, который накануне совершил жесткую посадку под Томском, госпитализированы, сообщил ТАСС источник в системе здравоохранения.

«Два человека госпитализированы после жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе — пилот и пассажир», — заявил источник.

Самолет АН-28 авиакомпании «Сила» потерпел крушение в Томской области. По словам одного из пассажиров, у воздушного судна отказали все двигатели из-за обледенения, но пилотам удалось его посадить.

На борту находилось 18 человек, все были найдены живыми. На земле они обустроили лагерь и стали ждать помощи — она подоспела через несколько часов.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что пассажирам жестко приземлившегося самолета выплатят по 100 тыс. рублей.