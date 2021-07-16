Опубликованы переговоры диспетчеров аэропорта об Ан-28

Переговоры диспетчеров, участвовавших в поисках самолета Ан-28, который совершил аварийную посадку в Томской области, опубликовал Telegram-канал «112».

Командир пропавшего судна не вышел на связь, однако из монолога диспетчера можно понять, что аварийный сигнал АН-28 обнаружил самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Москва-Красноярск.

Пассажирский самолет Ан-28, летевший из Кедрового в Томск, подал аварийный сигнал в 12.27, когда находился в 160 км от населенного пункта Колпашево. Спустя некоторое время спасатели сообщили, что обнаружили борт.

Экипаж был вынужден совершить жесткую посадку. Все пассажиры были найдены живыми. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Подробности аварийной посадки самолета рассказал один из пассажиров.