Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом заражений коронавирусом

Самые высокие темпы прироста заражений коронавирусной инфекцией отмечаются в Адыгее, Красноярском и Алтайском краях, Астраханской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.

«Ситуация по количеству заболевших остается напряженной, 865 тысяч человек в стране получают медицинскую помощь, из них 77% получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе», — сказал министр.

По его словам, вопреки некоторому замедлению прироста заболеваемости по сравнению с прошлыми неделями, в указанных регионах страны все же фиксируется рост числа коронавируса.

Также Мурашко добавил, что по решению правительства РФ в регионы были направлены почти 2,5 млрд рублей на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с коронавирусом на амбулаторном этапе. Поэтому субъекты могут предоставить лекарства всем нуждающимся в противовирусной терапии на амбулаторном этапе, а также препараты для разжижения крови для граждан с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в мире.