В ЛДПР предложили отменить ЕГЭ

Член президиума фракции ЛДПР в Государственной думе, председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что необходимо отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что поддерживает идею проведения специальных консультаций психологов для школьников в период сдачи школьных экзаменов.

«Лучше решить вопрос кардинально — вообще отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая в принципе не развивает мышление, сужает возможности использования интеллектуальных ресурсов, а в итоге приводит к деградации всей системы отечественного образования. И чем дальше, тем больше», — отметил Нилов.

По словам члена президиума фракции ЛДПР, выпускные экзамены являются серьезным стрессом, большой психологической нагрузкой, с которой школьники не всегда могут справиться самостоятельно.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что на сегодняшний день отмена ЕГЭ не обсуждается, однако ведомство готово вносить изменения в порядок проведения экзамена.

До этого вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ является «насилием над детьми».