В Хабаровском крае паводок привел к разрушению моста

Резкий подъем воды в реке Ургал в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, вызванный паводками, привел к разрушению моста. В результате два поселения оказались отрезанными от транспортного сообщения, сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«В 5 утра смыло мост через р. Ургал, отрезаны от автосообщения Софийск и Шахтинский», — говорится в сообщении.

Дегтярев также напомнил, что накануне в районе был введен режим ЧС, туда были направлены сотрудники краевой противопожарной службы, а также группа спасателей аварийно-спасательной службы.

«Ставлю задачу всем ответственным службам в самые короткие сроки обеспечить восстановление размытых дорог, ремонт и строительство мостов», — подчеркнул врио губернатора края.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в шести муниципалитетах Краснодарского края из-за непогоды. Сообщалось, что в результате подъема воды оказались подтоплены 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в семи населенных пунктах, были эвакуированы 136 человек.