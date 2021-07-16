Трое пострадавших от нападения с ножом в Красноярском крае прооперированы

Трое пассажиров автобуса в Красноярском крае, пострадавших от нападения с ножом, прооперированы и угроза их жизни исключена, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

«Находятся в стационаре больницы три человека, прооперировали, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Необходимости перевода в другое учреждение нет», — сообщили в региональном Минздраве.

Ранее СМИ сообщали, что порезавший людей в автобусе в Красноярском крае слышал голоса в голове.

Один из пассажиров без видимых причин напал с ножом на водителя автобуса во время движения и нанес ему телесные повреждения. По информации главка, мужчина также ударил ножом мужчину и женщину, которые были пассажирами.

Полиция охраняет клинику, чтобы родственники одного из пострадавших пассажиров, которые уже прибыли в медицинское учреждение, не учинили самосуд над нападавшим.