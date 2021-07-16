Власти одного из округов Германии заявили о 1 300 пропавших без вести

Власти округа Арвайлер германской федеральной земли Рейнланд-Пфальц заявили о более чем 1,3 тыс пропавших без вести, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу правительства округа.

«В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время. Ввиду сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны», — рассказали в руководстве округа.

Ранее наводнение в Германии унесло жизни 20 человек.

Аномальные по силе ливни затопили самый промышленно развитый и густонаселённый регион страны – Северный Рейн-Вестфалию, а также несколько соседних земель.

Разрушены, подтоплены или серьёзно повреждены десятки жилых домов. Остановлено движение поездов, перекрыты автотрассы. Рейн закрыт для прохода судов.

Есть погибшие и в соседней Бельгии. Восток страны тоже уходит под воду из-за ливней.