СМИ: порезавший людей в автобусе в Красноярском крае слышал голоса в голове

Мужчина, который ранил ножом водителя и двух пассажиров автобуса в Красноярском крае, совершил такой поступок из-за голосов в голове, которые ему якобы слышались, пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщается, мужчина решил, что ему угрожают и начал обороняться: он вытащил нож и начал нападать на людей, находившихся в автобусе.

Некоторые очевидцы рассказали Mash, что злоумышленник, по их мнению, был под воздействием наркотиков.

По данным канала, в настоящее время двое пострадавших пассажиров автобуса и сам нападавший находятся в больнице. При этом одному из пассажиров делают операцию.

Полиция охраняет клинику, чтобы родственники одного из пострадавших пассажиров, которые уже прибыли в медицинское учреждение, не учинили самосуд над нападавшим.