На Москву обрушился ливень с грозой

Ливень с грозой обрушились на некоторые районы Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Слышны раскаты грома, местами мелькают молнии. В частности, дожди наблюдаются в центре города, а также на западе, северо-западе и юго-западе», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг в столице может выпасть град диаметром 2-3 см, а в вечерний час пик возможен дождь с грозой. Отмечалось, что наибольшее количество осадков может прийти на вечерний час пик с 18 до 19 часов, когда в некоторых районах Москвы может пролиться до 8-13 мм осадков.

Московские власти обратились к рестораторам города с просьбой закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды.