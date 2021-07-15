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В Росстате объяснили, почему более четверти россиянок меняют работу после декрета

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Россиянки в среднем находятся в декретном отпуске около двух с половиной лет, более четверти после декрета меняет работу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что 72% женщин вернулись на прежнее место работы после декретного отпуска, оставшиеся 28% место работы поменяли. Чаще всего они меняют сферу деятельности по личной инициативе, так как им необходим другой график работы.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты России приняло свыше 600 тыс. заявлений на выплаты для одиноких родителей и порядка 132 тыс. на выплаты нуждающимся беременным.

Отмечается, что по второй выплате, которая предназначена для малообеспеченных граждан, которые в одиночку воспитывают детей 8—17 лет, уже принято порядка 600 тыс. заявлений.

В ведомстве также предположили, что эти выплаты в 2021 году в России смогут получить около 410 тыс. женщин и примерно 1,1 млн детей, которых воспитывают родители-одиночки.

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