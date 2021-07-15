В Забайкалье с рельсов сошли более 30 вагонов

Сход 34 вагонов двух грузовых поездов произошел на перегоне Нанагры - Урюм, в Забайкалье, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

«В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Нанагры – Урюм Забайкальской железной дороги отменены пригородные поезда № 6221 сообщением Ксеньевская — Зилово, №6220 сообщением Зилово — Ксеньевская. Перевозка пассажиров организована автомобильным транспортом», — говорится в сообщении.

Движение по перегону приостановлено. По данным перевозчика, также задерживаются пассажирские поезда дальнего следования №2 Москва — Владивосток и №392 Чита — Благовещенск. Пассажирам этих составов привезли воду и дополнительное питание.

Уточняется, что пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия устанавливаются.

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