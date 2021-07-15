Россиянам рассказали, как бороться с «закладками» в подъездах

Юристы назвали основные способы борьбы с «закладыванием» наркотиков в подъездах многоэтажек, сообщает РИА Новости.

Как правило, наркокурьеры попадают в подъезды, представляясь сотрудниками различных служб, проходя вслед за жильцами или используя универсальные брелоки, рассказал член Ассоциации юристов России Артем Коростелев.

Нередко «закладчики» узнают и коды домофонов, проникая в чаты курьерских служб, добавил он. «Закладки» часто оказываются в почтовых ящиках, в горшках с растениями, электрощитах.

В случае обнаружения подобного нужно обратиться с заявлением в свободной форме в управляющую компанию дома, где вы живете. В документе стоит детально описать ситуацию и по возможности приложить доказательства — например, фотографии или видео, рассказал председатель Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

«Управляющая компания может организовать смену кодового замка основной двери, удалить надписи-ориентиры по поиску закладок и организовать осмотр подозрительных мест, где могут располагаться закладки, с последующим звонком в полицию в случае их выявления», — пояснил Прокофьев.

При коллективном согласии собственников квартир появляется возможность нанять ЧОП, уточняют юристы. Также на общедомовом собрании можно решить и вопрос установки камер видеонаблюдения.

Стоит обратиться и в полицию — когда сотрудники прибудут на место, необходимо изложить ситуацию, в том числе в письменном виде. Юристы напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя трогать сомнительные свертки, даже если вы сомневаетесь, что там наркотики.

Ранее в Хабаровске повара детского сада обвинили в продаже наркотиков.